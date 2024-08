Longhi: "Meglio tre gol dal Verona che l'1-0, vi spiego perché"

Bruno Longhi, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “E’ stato un bene che il Napoli abbia perso 3 a 0 a Verona e non 1 a 0 perchè così scatta l’allarme e la dirigenza azzurra dovrà stare sul chi va là. Il Napoli ha bisogno di calciatori determinanti, Conte ha bisogno di offrire alla squadra definitiva i suoi principi ed ora si è ancora in una fase embrionale. La situazione Osimhen incide tantissimo e lo fa soprattutto sull’acquisto di Lukaku.

Già nei giorni antecedenti alla gara di Verona avvertivo nel clan Conte che ci fosse un po’ di preoccupazione dovuta dal fatto che la squadra non c’era. Mio figlio è tifoso del Napoli e gli ho detto di non preoccuparsi perché quando arrivò Maradona il Napoli prese 3 goal proprio dal Verona”.