Longhi scettico: “Mertens non è un ragazzino. Come può aiutare il Napoli?”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi. “Il Napoli ha tutto per lo scudetto, non gli manca niente. Ha fisicità, dinamismo e sa giocare in ripartenza grazie a Osimhen. Mertens? Non è più un ragazzino. Mi chiedo: in che modo può aiutare il Napoli?

Ghoulam? Non so dire se recupererà, ma ricordo ancora il triangolo e la catena sulla sinistra formata da lui, Hamsik e Insigne”.