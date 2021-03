Longhi: "Vero Napoli è quello visto nella ripresa col Granada e col Benevento"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Bruno Longhi. “Il Napoli è stato ridisegnato nel secondo tempo con il Granada. Il Napoli non trovò il gol ma si vide il vero Napoli. Il vero Napoli si è visto anche con il Benevento. Facciamo tante volte le chiacchiere sul rendimento della squadra ma gli infortuni pesano tanto, soprattutto quando colpiscono gli elementi importanti e fondamentali di una formazione. Ibrahimovic e Lukaku a Sanremo? Sarebbe un segnale di distensione. Non costa tanta fatica. Lukaku non avrebbe problemi a riunirsi con Ibra. Sarebbe davvero un bel gesto".