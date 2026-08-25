Lorient, Obaretin: "Felice del progetto e della fiducia!, il ds: "Crescerà tanto"

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Giornata di presentazione per Nosa Obaretin, annunciato poco fa dal suo nuovo club, come vi abbiamo riportato: "L'FC Lorient è lieto di annunciare l'arrivo di Nosa Obaretin (23 anni), proveniente dall'SSC Napoli, sotto forma di prestito di una stagione con opzione di acquisto. Difensore centrale italiano di origine nigeriana, Nosa Obaretin viene a rafforzare la retroguardia e continua la sua progressione in Ligue 1. Nosa si unisce a un progetto di Lorient che intende appoggiarsi a giovani giocatori ad alto potenziale e offrire loro un ambiente favorevole al loro sviluppo", la nota del club francese che poi pubblica anche le prime dichiarazioni.

Obaretin-Lorient, le prime parole del difensore

Nosa Oberatin è il terzo italiano a indossare i colori del Lorient ed indosserà la maglia numero 55: "Sono molto felice di unirmi all'FC Lorient. Sono stato subito sedotto dal progetto del club e dalla fiducia che mi è stata accordata. Non vedo l'ora di scoprire i miei nuovi compagni di squadra e di iniziare questa nuova avventura con i Merlus. Darò tutto per aiutare la squadra e progredire quotidianamente".

Il direttore sportivo del Lorient, Laurent Koscielny: "Nosa ha delle belle qualità nei duelli, nella lettura del gioco e nell'uso della palla. Ha ancora un margine di progresso importante e siamo convinti che l'FC Lorient sia un ambiente che gli permetterà di superare nuove tappe. Siamo molto felici di accoglierlo e non vediamo l'ora di vederlo evolvere sotto i nostri colori. »