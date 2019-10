Lozano dopo la gran prova col Messico: "Mi sentivo bene e il sistema di gioco era quello giusto"

Hirving Lozano, protagonista nel successo del Messico sul campo delle Bermuda in CONCACAF Nations League, dopo la partita si è così espresso in mixed zone: "Era complicato l'approccio, ma sapevamo come reagire e migliorare il nostro rendimento per ottenere un risultato positivo. Sta a noi capire cosa ci servirà in futuro e cosa no. Mi piace giocare al massimo del livello, ma anche contro squadre come le Bermuda bisogna essere seri. Stasera mi sentivo bene, il sistema di gioco dell'allenatore è stato quello giusto".