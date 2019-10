Lozano, l'ex intermediario: "Esterno d'attacco di strappi e progressione, non c'entra nulla con Vargas"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ su Radio Punto Nuovo, è intervenuto l'intermediario Alessandro Monfrecola che in passato ha trattato anche Lozano: "Lozano ha caratteristiche molto diverse da Vargas, il messicano è molto rapido ed esplosivo mentre Vargas è molto tecnico ma lento. E non credo che il ruolo in cui lo sta schierando adesso Ancelotti sia quello giusto, perché non si sfrutta la sua rapidità: dovrebbe giocare esterno d’attacco, magari a sinistra dove può rientrare, ideale per il 4-3-3. Non ha le caratteristiche della punta, per me deve giocare sulle fasce. Mi meraviglia infatti il fatto che Ancelotti lo schieri così visto che l’ha visto al Mondiale.

Mertens ha una tecnica sopraffina e può fare dribbling anche partendo di spalle alla porta, Lozano invece ha più strappi, va in progressione ed è la sua forza. Difensivamente non è Callejon ma ha le qualità fisiche per fare una buona fase difensiva, può impararla. Lo proposi già al Napoli nel 2017 se fosse partito Insigne, perché mi sembrava il sostituto naturale, e ho avuto qualche dubbio quando l’hanno preso ora proprio per questo. Due anni fa poteva essere comprato per 5-6 milioni con mezzo milione di provvigione. All’epoca poi prendeva poche centinaia di migliaia di euro, non 4,5 milioni come prende ora”.