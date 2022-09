Lozano, l'ex intermediario: "Ha bisogno di sentire fiducia, in Messico si è rigenerato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alessandro Monfrecola, agente ed intermediario nell'affare che ha portato Hirving Lozano al Napoli: "C'è tanta attesa per rivedere Lozano con la maglia del Napoli. In Nazionale ha ottenuto una grande iniezione di fiducia e al rientro avrà un'occasione importante. Lo vedo rigenerato e anche il Napoli lo noterà contro il Torino. Lui ha bisogno di sentire la fiducia, psicologicamente soffre un po' quando viene messo in discussione. Lozano è sempre stato abituato a sentirsi una stella, al centro del progetto sportivo. A Napoli ci sono tanti campioni, questo magari lo sente meno rispetto a quando va in Nazionale. In Messico è un idolo, il faro di una squadra che vuole fare benissimo anche al Mondiale. Lozano si riprenderà con il Napoli e si riprenderà anche il posto da titolare, nel giro di 3-4 partite. Senza nulla togliere a Politano che sta facendo benissimo. Dal punto di vista realizzativo sta soffrendo un po', ma segna molto di più se gioca sulla sinistra. Quantomeno lo ritroveremo in versione assist man e sarà fondamentale per il Napoli. Ultimo anno di Lozano al Napoli? Per me sì, anche se dovesse fare bene. Lozano ha un pallino: giocare in un grande club spagnolo o in Premier League. A giugno avrà un solo anno di contratto, la sua agenzia è molto forte in Inghilterra: se facciamo 1+1... È molto probabile che possa andar via, anche se sta molto bene qui a Napoli. Da addetto ai lavori, leggo così questa situazione. Per il Napoli può essere anche un bene dal punto di vista economico".