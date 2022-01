Lozano, l'ex intermediario: "Più forte di Insigne, lo dissi al Napoli quando era in Messico"

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, Alessandro Monfrecola, agente ed ex intermediario di Hirving Lozano, ha parlato dell’attaccante azzurro: "Contro il Bologna Lozano ha giocato benissimo, il suo valore non si discute. Molti giornalisti napoletani dicevano che il Napoli aveva buttato 40mln acquistandolo, se continua così ora diranno che è da Pallone d’Oro. Io invece ho sempre detto che è un giocatore fortissimo e potenzialmente è il giocatore più forte del Napoli. Quando era al Pachuca e lo proposi al Napoli dissi che era più forte di Insigne. Anche se Insigne è fortissimo e rispetto al Chucky ha un pizzico di tecnica in più, ma è meno rapido per il calcio moderno e meno scattista. L’unico limite di Lozano è che deve essere messo nella condizione migliore per giocare e lanciarlo in profondità.

Dove rende meglio? Al suo debutto nel Pachica giocò a destra e fece gol, ma spesso giocava a sinistra. Fa bene entrambi i ruoli, ma personalmente lo preferisco a sinistra dove può rientrare per tirare sul destro. In quella posizione può segnare più gol, mentre a destra può fare più assist. Ai Mondiali in Russia, vedendolo giocare a sinistra contro la Germania Ancelotti se ne innamorò e lo volle portare a Napoli”.