Lozano, l'ex presidente: "Non si può bocciare dopo 5 partite! Esploderà, ma rende meglio sulla fascia..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Andrès Fassi, vice presidente esecutivo del Pachuca in Messico: “Lozano necessita di un periodo di adattamento, dopo 4 o 5 partite giocate non si può bocciare o promuovere un calciatore. Lo stesso Griezmann non si è espresso al meglio al Barcellona, ma sono sicuro che Lozano esploderà a Napoli. Altro che timido, posso assicurarvi che Lozano ha un grande carattere, deve solo ambientarsi e trovare la sua posizione ideale in campo perchè ha sempre giocato, anche bene, da esterno mentre aNapoli sta facendo un altro ruolo.

Non sono nessuno per dare un consiglio ad Ancelotti che conosce Lozano da tempo e sono certo che lo farà rendere al meglio. Posso dire che al Pachuca e nel calcio messicano rendeva meglio sulle fasce, soprattutto sulla sinistra dove si accentrava ed arrivava alla conclusione. Lozano è uno di quei giocatori che fa saltare gli equilibri, può forniretanti assist e segnare molti gol: sono convinto che presto lo farà anche a Napoli”.