Lozano, l'inviato della tv messicana: "Sarebbe stata dura per tutti, non escludo resti per imporsi"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista di ESPN, Daniel Martinez, che ha parlato nel dettaglio di Lozano che segue per il Messico: "Non so quale sarà il suo futuro, ci sono tante speculazioni ed il mercato non è quello che ci attendevamo, non è il solito. Tutte le possibilità sono aperte. La possibilità è di un prestito chiaramente, qualcuno l'ha scritto pure, e le squadre interessate non mancano ad un giovane con buone prospettive nonostante un anno non così felice. Un anno fa lo aspettavamo proprio all'aeroporto di Fiumicino, c'erano grandi speranze e grande entusiasmo dei tifosi. Sono successe tante cose, una stagione così, il cambio in panchina, l'ammutinamento, poi il Covid, sarebbe stata difficile per tutti. Ora lo scenario è diverso, l'allenatore non lo prende così tanto in considerazione ma non si vuole perdere l'investimento. Non escludo però la permanenza, con una preparazione mirata per dimostrare il suo valore".