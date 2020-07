Lozano prima punta, Calaiò: "Investimento importante, almeno avrà un'occasione per valorizzarsi"

Emanuele Calaiò, ex attaccante di Napoli e Parma, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista del match che vedrà di fronte le sue due ex squadre: "Lozano prima punta? Le alternative non sono tante, almeno si dà l'occasione al messicano per valorizzarsi, è stato un investimento importante e ci aspettiamo tutti la sua crescita a livello di prestazione e realizzativo. Il Napoli deve concentrarsi solo alla Champions, il campionato ha detto tutto, non c'è più la lotta per il quarto posto, il Napoli deve pensare solo a migliorare la condizione fisica per arrivare a Barcellona con una motivazione importante".