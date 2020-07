Lozano punta centrale, Martino: "Servirà l'aiuto degli attaccanti esterni..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal: "Lozano punta centrale? Penso proprio di si, non credo sia il caso di rischiare Mertens in una gara che ha pochissima importanza per il Napoli. Si dà la possibilità a Lozano di giocare un altro match da titolare, magari con l'aiuto di due esterni che cercheranno di dargli gli assist giusti per le sue caratteristiche".