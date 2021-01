Lozano punta da riproporre? Gattuso: "Mi avete massacrato l'altra volta per averlo messo lì..."

Nella conferenza stampa dopo la vittoria sullo Spezia, Rino Gattuso è stato interrogato anche sull'impiego di Lozano da centravanti per sfruttare la linea alta dello Spezia ed il tecnico ha ricordato le critiche per aver fatto la stessa mossa in campionato con lo Spezia.

Lozano punta da riproporre? "Mettetevi d'accordo, tre settimane fa sono stato massacrato perché lo schierai centravanti e non Petagna. Il risultato fa cambiare i giudizi. Secondo voi abbiamo avuto più palle gol ora o il 6 gennaio? (ride, ndr). Come vedi la vittoria fa cambiare i giudizi. Lozano sta bene e la partita l'avevamo preparata così. La preparammo anche l'altra volta così, ma perdemmo e mi fu chiesto di Petagna".