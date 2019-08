Lucarelli: "Icardi ideale, per avvicinarsi alla Juve serve uno da 20-25 reti"

Cristiano Lucarelli ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante "Microfono Aperto".

Sulla sua esperienza al Napoli: "Ho giocato pochissimo con la maglia azzurra ma evidentemente la gente ha apprezzato la serietà che ho messo in quella avventura".

Sul Napoli: "Icardi sarebbe il giocatore ideale per il Napoli, agli azzurri manca un giocatore da area di rigore. In attacco hanno tanti giocatori leggeri movimento. Milik è un prospetto importante ma per avvicinarsi alla Juve serve un giocatore che faccia certi movimenti e porti in dote 20-25 reti. L'argentino partecipa poco alla manovra ma sa come buttarla dentro. Se pensasse solo al campo e non ad altro, farebbe fare il salto di qualità definitivo al Napoli".

Sul mercato: "In Italia ci sono solo due società che possono operare in anticipo, le altre chiudono le operazioni nell'ultima parte del mercato per risparmiare. Il mercato di gennaio è inutile, durante il quale sono arrivati pochissimi giocatori capaci di fare la differenza. Il mercato estivo, secondo me, dovrebbe chiudere il 31 di luglio, anticiperei anche quello invernale, spostandolo a dicembre".

Su Sarri: "Penso che che permetterà alla Juventus il salto di qualità in Europa. Allegri ha fatto grandi cose in Italia, ma probabilmente gli è mancato qualcosa in Europa. Alla Juventus è mancato imporre il proprio gioco e chiudere l'avversario sulle difensive. Serve trovare il giusto mix tra la nostra solidità difensiva italiana ed un po' più di coraggio in fase offensiva".

Sull'Inter: "Probabilmente, se non ci fosse stata questa rottura netta con Icardi, l'Inter avrebbe anche iniziato a prendere in considerazione l'idea di puntare di nuovo sull'argentino. I nerazzurri hanno una situazione di bilancio che non permette di andare troppo oltre. In giro non ci sono tanti attaccanti pronti a garantirti 20 reti a stagione, magari può esserlo Martinez ma va valutato".