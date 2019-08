Lucarelli: "Icardi? Prima di accettare il Napoli vuole avere la certezza che non c'è la Juve"

Nel corso di Radio Sportiva è intervenuto l'ex attaccante anche del Napoli, Cristiano Lucarelli: "Per Icardi credo che sia una gara tra Napoli e Juventus, ma lui vuole avere la certezza di non andare in bianconero prima di accettare il Napoli. Con Higuain e Cristiano difficilmente potrebbe avere il posto garantito come avrebbe a Napoli".