Lucarelli: "Llorente? Nel calcio di oggi è ancora giovane, ma non accetta il ruolo di comprimario..."

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Fiorentina-Napoli? Due gol subiti arrivano su calcio d’angolo e su calcio di rigore, diciamo che non ci sono stati dei grandissimi errori in fase difensiva da parte degli azzurri: forse solo un po’ più d’attenzione sul corner di Milenkovic, ma ci sta che alcuni meccanismi non siano totalmente oliati. I rigori con i falli di mano? L’episodio mette sempre le pulci alla regola, quello di Zielinski in linea di massima ci sta. Ma in Cagliari-Brescia Cerri viene mirato proprio alla mano e mi sembra troppo il calcio di rigore: va bene tutti i falli di mano, ok, ma se uno è girato di spalle allora non so se la regola sia così giusta in certe situazioni. Llorente come me? Il mio preferito è Icardi, al Napoli serve uno come Maurito per tanti motivi: lo spagnolo è importante per quel tipo di ruolo, la spezzata di testa o la lotta fisica. Col calcio di oggi è ancora giovane, ha disputato la finale di Champions ma non credo che accetterebbe quel ruolo. Combatterà per disputare quante più partite possibili, qualche mal di pancia potrebbe anche darlo”.