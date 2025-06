Lucca, l'ex tecnico: "Caratteristiche uniche, deve accettare progetto che gli garantisce più minuti"

Gabriele Cioffi, allenatore, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il prossimo anno per il Napoli sarà una stagione su più fronti, la Champions League ti costringe ad allungare la rosa e renderla più competitiva. Lucca? Lorenzo è un profilo importante, ha caratteristiche che in Italia non ci sono, da quello che leggo vedo che si è innescata un’asta e credo che andrà a giocare nel club che lo convince di più e non credo solo a livello economico.

Può essere l’alternativa a Lukaku, ha però modalità di gioco diverso. Seppure entrambi portano fisicità e centimetri. Ha un potenziale superiore per certi aspetti del gioco, il ragazzo è ambizioso e tutti i top club che lo vogliono sanno che Lucca darà il meglio di se. Lavorare con top allenatori come Conte fa bene a tutti, non solo a Lorenzo. La prossima annata di Lorenzo sarà difficile, gli suggerirei di scegliere una squadra dove ci sono le pressioni ma dove ha la possibilità di avere un minutaggio superiore”.