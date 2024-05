Lucchesi: "Conte al Napoli? Bella forzatura, non viene certo per perdere"

"CONTE BELLA 'FORZATURA' DEL NAPOLI, MI PARE CHE L'ACCORDO ORMAI SIA VICINISSIMO"

“Conte al Napoli soluzione rischiosa? Non è tanto il costo dell’investimento, ho dei dubbi sulla scelta - che è di grandissima eccellenza - per altri motivi, perché non rientrerebbe nelle abitudini del Calcio Napoli. Sarebbe - ha detto il dirigente Fabrizio Lucchesi a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' -però una bellissima forzatura. Conte al momento è l’allenatore più importante sul mercato, c’è da capire il progetto pluriennale che sostiene questa scelta. L’ex ct non viene di certo per perdere.

Cavilli e opzioni nei contratti non così marginali? Non sono scontati né marginali ma mi pare che, tra Conte e il Napoli, ci sia una forte volontà da ambo le parti e quindi in questi casi l’accordo si fa. Ovviamente è un accordo complicato, complesso e richiede i suoi tempi. Mi sembra difficile, visto il punto a cui siamo arrivati, che una delle due parti possa ora tirarsi indietro.

L'arrivo di Oriali non sarebbe come consegnarsi totalmente a Conte? Una società di calcio vera, quale è il Napoli per me, ha bisogno di una struttura ben organizzata, con uomini giusti al posto giusto: Oriali sarebbe un ottimo profilo, spettacolare anche in termini umani oltre che professionali. Una struttura implementata e meglio di una con un solo uomo al comando”.