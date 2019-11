Lucchesi: "Giusto se Ancelotti va via. Gasperini al Napoli? E' uno dei migliori"

Il dirigente sportivo e generale, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "A Napoli sotto la cenere covava qualcosa. C'è un po' di malumore. Qualche rinnovo non fatto, qualcuno che voleva andare via e delle ambizioni eccessive. Il giocatore ama solo il contratto. L'alternativa è rifondare la squadra. Non so cosa farà Ancelotti, se dovesse succedere un ribaltone andrà via anche lui. Per il bene di tutti, è meglio che ognuno prenda una strada diversa.



Giocattolo rotto? È compromesso. L'unica medicina sono le vittorie, ma se non c'è unione non arrivano.

Può andare su Gasperini il Napoli? Gasperini poteva già andare via quest'anno, è rimasto perché Percassi lo sta trattando bene e lui è una persona riconoscente. È uno dei professionisti più importanti del momento".