Lucchesi: "Il Napoli non è prossimo a competere per lo Scudetto, i rinnovamenti si pagano"

TuttoNapoli.net

Fabrizio Lucchesi, direttore generale attualmente al Monterosi, è intervenuto per parlare di Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli non è prossimo a competere per lo Scudetto perché pare voglia avviare un rinnovamento della sua squadra. E i rinnovamenti si pagano, basta guardare la Juventus. Si rischia di perdere posizioni in classifica. Chiaramente dipende da chi va via e da chi arriva, poi tocca l'allenatore ottimizzare il materiale a disposizione".