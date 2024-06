Lucchesi: "L'approccio del Napoli è quello giusto, Conte è un riferimento per tutto l’ambiente"

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte.

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi ha parlato ai microfoni di 'Forza Napoli Sempre' su Radio Marte: “Il Napoli sta ripartendo e quindi ci saranno tante novità. C’è una guida tecnica che è un riferimento per tutto l’ambiente. L’approccio mi sembra quello giusto, auguriamo buon lavoro al Napoli di Conte.

Di Lorenzo? A volte bisogna chiudere i rapporti e non proseguirli. La società è davanti ad una scelta: fare il braccio di ferro per alzare il prezzo, oppure mantenere una linea ferma in modo che diventi un esempio anche per gli altri.

Il problema dei giovani? Purtroppo i nostri non trovano sbocchi in prima squadra. Ci sono troppi stranieri, quindi il nostro movimento fatica. Bisognerebbe cambiare tante cose, servirebbe un approccio culturale diverso. In Italia mancano i formatori”.