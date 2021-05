Lucchesi: “Paratici? Chi non è in distinta non può andare in campo. Ecco cosa rischia"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Un direttore sportivo non può scendere in campo e parlare con l'arbitro. Non è consentito andare in campo o accedere agli spogliatoi a chi non è nella distinta. Questa è la regola, sarebbe assolutamente non consentito. Se Paratici è sceso in campo alla Dacia Arena, come opportunamento segnalato, ci sarà una sanzione di carattere amministrativo o una squalifica.

Napoli? Hanno perso l'occasione tempo fa. Gattuso ha fatto un grande campionato e finirà come finirà, il Napoli ha fatto un grande campionato. Il Napoli si sposa bene con Gattuso. Poi sappiamo bene che Napoli è una grande piazza e le grandi piazze vogliono grandi risultati".