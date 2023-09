Lucchesi ricorda gli inizi con Spalletti: "Un malato di calcio. Si merita la Nazionale"

Fabrizio Lucchesi, ex dg tra le altre di Roma e Fiorentina, ha parlato di Luciano Spalletti in un'intervista a La Stampa

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, ex dg tra le altre di Roma e Fiorentina, ha parlato di Luciano Spalletti in un'intervista a La Stampa avendo seguito da vicino i suoi primi passi da allenatore: "Cominciammo insieme a Empoli, Serie C 1995-’96. Il presidente Corsi assegnò a me la direzione sportiva e al lui la panchina: eravamo tutti giovani, in tre non raggiungevamo cent’anni, eppure arrivammo in Serie A e ci salvammo".

Che cosa ricorda di quei primi anni?

"La curiosità, la voglia di imparare. Invitammo Zeman in ritiro, si consultava con Ventura che era stato suo tecnico, al mare una volta tirò l’alba a discutere di tattica con Ulivieri. Non copiava, però: assorbiva e rielaborava. Mi tornano in mente tante notti passate a casa di Corsi a parlare di calcio".

Adesso è ct azzurro.

Ha meritato tutto. Ed è bello pensare che tutto è iniziato a Empoli. Anche il gruppo di lavoro si è formato lì: Pane e Baldini giocavano, Domenichini già allora era il vice".