Lucchesi: "Rinnovo Gattuso? Non vuole sentirsi prigioniero, è una persona leale"

Fabrizio Lucchesi, ex dg del Pisa, parla di Gattuso al sito Minuti di Recupero: “Parlare di motivatore è riduttivo. Gattuso è una persona che prepara le partite in modo maniacale, che ha una visione della professione totalitaria. Rino vive del suo lavoro e lo fa con grande umiltà. Vuole sempre migliorarsi, è curioso ed è per questo predisposto ad imparare”. Il futuro è dalla sua parte: “Napoli è una squadra di fascia alta, ma credo possa crescere ancora. Può allenare ai massimi livelli”.

Il rinnovo col Napoli è ad un passo, ma senza clausole: “Gattuso non vuole sentirsi prigioniero perché è una persona leale. Credo ci siano tutte le condizioni per affidare a lui un progetto di media durata. Non di lunga, solo perché nel calcio non ci si può mai sbilanciare troppo”.