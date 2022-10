Lucchesi: "Roma-Napoli? Non vincerà la migliore squadra, ma il più forte in 90'"

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Spalletti contro la sua Roma? Sono emozioni che da professionista vivi male, alla vigilia delle partite del genere. Poi però in campo dai tutto te stesso per provare a vincere, dimostrando due volte di essere bravo. La sfida con Mou è esaltante, sono due allenatori che incidono fortemente sulle proprie squadre. Il Napoli in questo momento è più avanti, ma in big match del genere vince però il più forte nei 90' e non la migliore squadra in valori assoluti. Il Napoli merita ampiamente l'attuale primo posto, la Roma alterna buoni momenti ad altri meno brillanti, rimanendo sempre un'ottima squadra. Non vedo uno 0-0 come lo scorso anno, sarà una gara tutta da gustarsi".