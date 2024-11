Lucchesi: "Serie A come vent'anni fa. Per lo scudetto occhio a una squadra"

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma:

Che partita si aspetta sarà Napoli-Roma?

“Ranieri cercherà di mettere insieme i cocci, come si dice a Roma. Sicuramente i punti di partenza sono opposti. Il lavoro di Conte sta già iniziando a dare i suoi frutti, mentre Ranieri avrà poco tempo a disposizione”.

Secondo lei il Napoli potrà arrivare fino in fondo?

“Io penso che molte squadre, tra cui il Napoli, possono ambire a primeggiare. Si vede un equilibrio che mancava da 20 anni. Sembra di essere tornati agli anni 2000. Il Napoli può arrivare fino in fondo, come anche l’Inter. Non trascuriamo la Juve, che é stata rinnovata completamente”.