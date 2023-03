Lucchesi sicuro: "Quest'anno è successo qualcosa che ha stravolto il calcio"

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in “Marte Sport Live”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fabrizio Lucchesi, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte in “Marte Sport Live”: "150 milioni base d’asta per Osimhen? Quanto è bello quando si sente parlare di calciatori valutati in questo modo, immagino la soddisfazione massima del management del Napoli. Osimhen ha un valore altissimo, l’offerta per lui deve essere superiore alla valutazione sul mercato anche perché il Napoli non ha bisogno di vendere. Poi di fronte a certe cifre nessuno può permettersi di non cedere i calciatori, specie in serie A.