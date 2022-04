Lucchesi su Mourinho: “Bravo a Roma a muovere la folla, come lui solo Capello 20 anni fa”

"Mourinho è un campione, ma è un grande gestore di grandi giocatori, che non vanno allenati ma solo gestiti".

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Abraham o Osimhen, chi sarà protagonista di Napoli-Roma? Questa partita non si vince con le individualità, perché per quanto entrambi i centravanti siano dei campioni, Abraham ha già un trascorso mentre Osimhen ha un futuro straordinario, in questo momento il tema vada messo sul piano del club. Cioè il Napoli non può fallire l’occasione, mentre la Roma viene da un momento molto positivo. Credo che la differenza la farà l’espressione della squadra e non determinerà il conto.

Spalletti o Mourinho, chi prenderei come allenatore? Mourinho è un campione, ma è un grande gestore di grandi giocatori, che non vanno allenati ma solo gestiti. I grandi allenatori sono quelli che sono anche grandi direttori, come Capello 20 anni fa, Allegri e Ancelotti. E’ chiaro che in un top club con grandi ambizioni ci sta bene Mourinho, anche se ricordiamo che viene da 5 esoneri. E’ però un grande gestore, è quello che nella finale di Champions ha fatto fare il terzino ad Eto’o. A Roma ha una buona squadra, ma non ha una squadra di campioni. In questo momento sta attraversando un buon momento, ha fatto questo risultato in coppa ma era contro una squadra normale. E’ stato bravo a Roma a muovere la folla, a Capello 20 anni fa non c’è stato un altro allenatore così amato come Mourinho”.