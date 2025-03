Lucescu esalta Conte: “È incredibile! Il Napoli ha perso Kvara ma continua a fare bene”

“In queste partite Inter e Napoli non possono perdere punti. Contro Monza e Fiorentina non si può perdere, ho visto i viola contro il Panathinaikos e non mi hanno entusiasmato”. A TuttoMercatoWeb.com parole firmate Mircea Lucescu, ex allenatore tra le altre di Inter e Shakhtar e oggi commissario tecnico della Romania.

Chi la spunterà per lo Scudetto?

“Sarà una lotta fino alla fine. Chi sbaglierà una partita comprometterà la vittoria del campionato”.

Chi vede favorito?

“Con Conte è sempre così: le sue squadre tengono fino alla fine. La preparazione farà la differenza, ma l’Inter ha calciatori di maggiore esperienza. Vedo per questo una lotta serrata. Conte è incredibile, ha perso Kvaratskhelia che era un giocatore importante ma continua a dare un ordine alla squadra. Bravo, davvero. Il Napoli ha incassato 70 milioni e continua a fare bene”.