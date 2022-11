Luigi DL ammette: "Se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a venderlo"

Il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis nel corso di un Webinar ha parlato così del futuro del club pugliese qualora dovesse centrare la promozione

“Se il Bari dovesse andare in Serie A sarei costretto a vendere”. Il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis nel corso di un Webinar ha parlato così del futuro del club pugliese qualora dovesse centrare la promozione: “Siamo sempre stati coscienti di ciò, ma la nostra missione fin dall’inizio è stata quella ri ricostruire questo franchise calcistico. In attesa della fortunata stagione che ci porterà in Serie A spero di riscontrare l’interesse di un gruppo che possa rilevare questa squadra nel momento giusto. Questa è un’operazione imprenditoriale che ha i suoi rischi, abbiamo iniziato da 0 come una vera start-up e arrivati in massima serie bisogna saper vendere. - continua De Laurentiis come riporta Tuttobari tornando con la mente all’acquisto del club - Da tempo mio padre pensava di prelevare un’altra squadra, il Bari è arrivato per caso.

Dopo il fallimento nel 2018, il sindaco Decaro ci ha contattati e lì è partita l’idea. Ci siamo resi conto che poteva essere un’avventura importante grazie al suo grande bacino di utenza e una fan base molto attaccata alla squadra. Il Bari ha una storia sportiva importante e dei moltiplicatori economici che hanno reso interessante la piazza. Siamo saltati sul carro in corsa perché nell’anno in cui abbiamo preso la squadra hanno fortunatamente rinviato l’inizio del campionato e abbiamo messo in atto tutto nel giro di un mese in mezzo".