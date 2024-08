Luis Enrique parla di Osimhen? Il tecnico del PSG: "Volevamo un attaccante, ma il prezzo non aveva senso"

vedi letture

Luis Enrique, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Ligue 1 contro il Lille. L’allenatore spagnolo è intervenuto sul mercato e del mancato arrivo di un’attaccante:"Penso che abbiamo fatto un ottimo mercato. Ci siamo rinforzati, con un giocatore per reparto. Sono più che soddisfatto Sapevamo che sarebbe stato un mercato difficile, è uguale per tutte le squadre. Abbiamo già una squadra molto buona perché la scorsa stagione ci siamo rafforzati molto. Stiamo cercando di sviluppare questo progetto".

Non prendere un centravanti è una tua volontà o è una mancanza di opportunità? "Come mi ha detto un amico, io non sono soddisfatto, sono molto soddisfatto. La finestra di mercato è quella che è. Volevamo reclutare giocatori ma il loro prezzo esagerato non aveva senso. Ho portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Ora si tratta di sviluppare il loro potenziale".

Alcuni giocatori potrebbero ricoprire ruoli diversi rispetto alla scorsa stagione? "Sì. Se guardi le nostre ultime partite, possiamo giocare in attacco con Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Bradley o anche Ousmane Dembélé. Ma anche altri possono giocare lì: Warren Zaire-Emery, Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves, Désiré Doué… Sono dieci. Stessa cosa per i difensori. Si adatta perfettamente al piano che pensiamo di dover portare avanti in questa squadra. Lo stesso vale per i giocatori che abbiamo reclutato: Pacho, Neves, Doué. Ho molte opzioni e sono felice".

In che misura hai partecipato al mercato 2024 e questa squadra ti somiglia di più? "Da quando sono arrivato al Psg, anche a mercato già iniziato, ho influito. Sarebbe ridicolo per un club reclutare giocatori senza tenere conto del parere del proprio allenatore. Non abbiamo preso un solo giocatore senza la mia opinione. Un’altra cosa è se li ho fatti progredire".

Danilo e Milan Skriniar non erano tra i convocati contro il Montpellier. Conti su di loro? "Conto su tutti i giocatori del Psg che hanno un contratto. A livello sportivo ho le mie preferenze ma nel caso di Skriniar ci ha aiutato molto la scorsa stagione, anche Danilo. Una volta terminato il mercato, conto sui giocatori, ma le mie scelte non cambieranno" .