Luisito Suarez pazzo di Fabian: "Altro che Arthur, è più forte! Il Barça doveva svegliarsi prima..."

Luisito Suarez, ex allenatore dell'Inter, è intervenuto per parlare di Barcellona e non solo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sarebbe un bel vantaggio giocare a Barcellona senza pubblico, anche se sarebbe meglio che non ci fossero alcuni giocatori del Barça (ride, ndr). Sto vedendo alcune partite in questa ripresa e stanno vincendo molto le squadre in trasferta. Col Barcellona sarà una partita complicata, ma giocando a certi livelli è normale trovarsi di fronte a queste difficoltà. Passeggiate nel calcio non ci sono più. Fabian? Altro che Arthur, un giocatore normalissimo. Fabian è più forte. Il Barcellona si sarebbe dovuto svegliare un po' prima e non lasciarselo scappare".