Luiso su Osimhen: "Non è pronto per le big di Premier, gli consiglio di fare un altro anno a Napoli"

"Non è pronto. Non è un top player".

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Luiso, ex calciatore, fra le tante, di Salernitana e Sampdoria.

"Il livello della Serie A è calato? Quando parlo con amici è bello tornare indietro e sentire anche le cifre di quanto guadagnano e pensare i vari Maldini, Nesta e Cannavaro quanto guadagnerebbero. Noi ora stiamo ancora cercando un attaccante in Italia alla Bobo Vieri. Immobile è un grande bomber, ma magari serve uno più adatto al modulo dell’allenatore.

Come vedo il processo di maturazione di Osimhen a Napoli? Non è pronto. Non è un top player. Deve lavorare ancora, ha colpi importanti e non molla mai, ma se vogliamo parlare di Manchester City, Liverpool ecc… non è pronto. Gli consiglierei di fare un altro anno a Napoli e maturare”.