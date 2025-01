Lukaku: "A Napoli tante cose da vedere, dovrei prendermi un giorno libero con Di Lorenzo o Mazzocchi"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio CRC, l'attaccante azzurro Romelu Lukaku ha parlato di Napoli e de suo ambientamento in città: "Cosa significa Napoli per me? Una situazione molto bella per me e per la mia famiglia, essere in una città dove la squadra è amata dal popolo: mi sto divertendo tanto con i miei compagni e con chi mi dà i consigli per vivere in questa bella città. Poi i risultati aiutano, stiamo giocando bene e la classifica lo conferma. Tutte queste cose per la mia carriera sono importanti, si cerca stabilità e la mia famiglia qui si trova bene.

Cosa mi ha colpito di più di Napoli? Ci sono tante cose da vedere, ma dovrei prendermi un giorno libero per andare in città con i miei compagni e vedere tutto: siamo talmente impegnati…forse dovrò chiedere a Di Lorenzo o Mazzocchi di aiutarmi. Poi ci sono le isole, devo iniziare da Napoli e poi c’è il resto”.