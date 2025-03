Lukaku in grande crescita, Conte: “Ma deve confermarsi e mi aspetto di più da lui!”

Nel corso della conferenza stampa di vigilia di Venezia-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte si è soffermato sull'ottimo stato di forma di Romelu Lukaku: "Sicuramente avere qualcuno al fianco può sgravarti dai compiti di prima punta, ma Romelu ha fatto due buone prove, come tutta la squadra, ma mi aspetto di più da parte sua, già dalla partita di domani. Deve confermare ciò che ha fatto nelle ultime due, ma provare a fare anche meglio, come tutti non solo lui".

