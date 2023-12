Lukaku salta il Napoli? Cesari sicuro: "Minimo due giornate di squalifica"

"L’espulsione è netta e meno male che Kouame riesce quasi ad addolcire l’intervento…”.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Minimo due giornate di squalifica, minimo due. L’espulsione è netta e meno male che Kouame riesce quasi ad addolcire l’intervento…”. Così l’ex arbitro Graziano Cesari dagli studi di Sport Mediaset, per cui si occupa della moviola arbitrale, a proposito del fallo da espulsione diretta commesso da Romelu Lukaku durante la partita tra Roma e Fiorentina.

Già certa per Lukaku l’assenza a Bologna, se le parole di Cesari trovassero conferma salterebbe anche un altro big match come quello contro il Napoli, in programma il 23 dicembre allo stadio Olimpico.