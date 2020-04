Lulù Oliveira: "Fossi in Mertens resterei a Napoli a vita! Alla fine troverà l'accordo..."

Lulù Oliveira, ex attaccante, si è soffermato sul momento del Napoli e di Dries Mertens nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Fossi stato al posto di Mertens sarei rimasto a Napoli a vita. Fare ancora due anni di contratto e dopo si vede. Posso dire che quando un giocatore, dopo tanti anni che gioca nella stessa squadra ed ha conquistato la tifoseria, andare via e cominciare tutto dall'inizio non è facile. Penso che alla fine troverà un accordo con la società".