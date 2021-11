Lupo rivela: "Napoli cercherà di rinforzarsi a gennaio, mi aspetto mercato di qualità"

“L’Italia e il Mondiale Siamo uno strano Paese, nel giro di pochi mesi passi da eroe allo scemo di turno. Forse c’è stata eccessiva esaltazione a luglio e c’è troppa negatività oggi”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo dell’Ascoli, Fabio Lupo.

Ci avviciniamo al mercato. Cosa si aspetta?

“Tutte le squadre faranno qualcosa. Mi aspetto un mercato di qualità. Napoli e Milan cercheranno di rafforzare la loro posizione. La Juve è in ritardo e vorrà fare qualcosa di importante. Come la Roma. E quando le grandi muovono il mercato la sessione è vivace anche per le più piccole”.