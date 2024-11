Lupo: "Sfogo di Conte? Lo capisco, c’è grande confusione e nessuno vuole fare chiarezza"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Fabio Lupo, direttore sportivo: “Il Napoli ha dimostrato che il primo posto non è stato casuale. È uscito imbattuto da San Siro contro Milan e Inter e dallo Stadium contro la Juventus, non so quante squadre in Serie A ne siano capaci. Ha la qualità per vincere lo Scudetto e lottare fino alla fine per qualcosa di importante. Gli scontri diretti quest’anno valgono doppio, considerando che ci sono tante concorrenti a correre. Atalanta e Lazio sono due schegge impazzite e potrebbero sorprendere tutti.

Lukaku? È un po’ la nota stonata, ma la presenza di Lukaku è comunque un problema per la difesa avversaria e questo facilita il gioco degli altri. Anche quando Lukaku non gioca bene in termini di prestazioni, la sua presenza è un problema costante per gli avversari.

Lo sfogo di Conte e la situazione arbitrale? C’è grande confusione e nessuno vuole fare chiarezza, capisco cosa stia provando Antonio. E poi chi dovrebbe fare chiarezza, utilizza termini vani, quasi senza senso e soggetti sempre all’interpretazione. Cosa significa rigore evidente e rigore poco evidente? Il VAR deve intervenire in maniera oggettiva e dare una mano agli arbitri, altrimenti si alimentano i sospetti anziché fugarli. La decisione del VAR va presa in pochi secondi, non deve diventare una tavola rotonda che interrompe il gioco per minuti”.