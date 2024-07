Podcast M. Orlando: "Greenwood talento pazzesco! Il Napoli metterà in difficoltà l'Inter..."

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Greenwood verso Napoli:

"Conte se accetta è perché gli viene garantito un certo mercato e ci sta riuscendo. Greenwood ha avuto dei problemi in carriera che lo hann orallentato ma è un talento pazzesco. Con Conte potrebbe fare un grande campionato. Il Napoli credo che sia la squadra che può mettere più in difficoltà l'Inter nel prossimo campionato".

Il Milan è la squadra che può mettere più in difficoltà l'Inter nel prossimo campionato?

"Il Milan dobbiamo aspettare cosa succede sul mercato. Per me se azzeccano due-tre colpi, sono lì davanti. Se rimangono i big e prendi altri 2-3 giocatori azzeccati... Hanno già fatto 41 mila abbonati, c'è amore e una tifoseria che non ti aspetta troppo come risultati. Sta cercando di trovare i giocatori giusti al prezzo che vogliono loro ma non possono più permettersi di non fare una squadra competitiva".

Zirkzee e Soulé destinati all'estero:

"Su Zirkzee sono tanto dispiaciuto. E' uno che avrei voluto che restasse in Italia, interpreta al meglio la punta moderna. Però purtroppo va via. Soulé grande qualità ma non so se sia il suo campionato la Premier. Lì c'è grande fisicità, Zaniolo ha sofferto per esempio. Soulé lo avrei tenuto alla Juve".