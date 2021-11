Maccarone: “Il Napoli mi ha impressionato, era da un po' che non mi divertivo così”

L'ex attaccante Massimo Maccarone, oggi allenatore, ha parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Come giudica il secondo giro a vuoto del Milan?

"Troppo presto per leccarsi le ferite, finora non avevano mai perso e ora che è arrivato un momento difficile devono fare la differenza da grande squadra. Mi ha però impressionato il Napoli con la Lazio, era da un po' che non mi divertivo così. Occhio però al ritorno di una grande squadra come l'Inter: loro e Napoli sono le due che secondo me arrivano in fondo".