Maccarone sulle lacrime di Insigne: “Avrebbe voluto lasciare un ricordo importante"

“Scudetto? Sono rimaste in due, il Napoli doveva vincerle tutte e sperare in un mezzo passo falso dell’Inter ma non è andata così”. A Tuttomercatoweb l’ex attaccante di Empoli e Siena Massimo Maccarone ha parlato della lotta Scudetto.

Le lacrime di Insigne la fotografia di un Napoli che ha perso il treno…

“È attaccato alla città, sa che andrà e avrebbe voluto lasciare un ricordo importante. Ci teneva particolarmente”.

Inter o Milan per la vittoria finale?

“Prima di Juve-Inter avrei detto Milan o Napoli. Quella vittoria ha dato fiducia ai nerazzurri. Poi non lo puoi mai stabilire… guardate cosa ha fatto il Barcellona contro il Cadice”.