Maccarone sulle voci su Sarri: "Troppe polemiche a Napoli per il suo approdo alla Juve"

Massimo Maccarone, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato delle voci di un possibile ritorno sulla panchina del Napoli di Maurizio Sarri: “Se lo rivedrei a Napoli? Non lo so, ci sono state troppe polemiche dopo il suo arrivo alla Juventus. Per rispetto di Gattuso eviterei di parlare di queste cose, sta facendo un buon lavoro da quando è arrivato sulla panchina del Napoli e merita di lavorare con serenità. Non capisco tutte le critiche sta ricevendo in questo momento il tecnico del Napoli".