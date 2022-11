Maccarone: "Zielinski fenomenale e Mario Rui tra i migliori terzini in Italia"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Maccarone, ex attaccante dell'Empoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Massimo Maccarone , ex attaccante dell'Empoli (tra le altre): "Spalletti ha fatto sempre bene nella sua carriera, ha trovato gli uomini giusti e i meccanismi giusti per fare funzionare la propria idea di calcio anche a Napoli. La grande arma è il possesso, insieme a questa capacità di verticalizzare verso la porta. Zielinski e Mario Rui? Mario è sempre stato un calciatore forte, lo si vedeva già all'Empoli. Poi i momenti di calo fanno parte di qualsiasi carriera, ma ha grandi qualità e per il calcio del Napoli è un esterno giusto. È uno dei terzini più forti in Italia.

Su Piotr anche, non posso che avere belle parole. È un calciatore fenomenale, oltre che un ragazzo d'oro. Ho sempre creduto che dovesse arrivare in top club e tra i primi dieci in Europa nel suo ruolo, e lo sta facendo. Raspadori e Simeone alle spalle di Osimhen? Non è mai facile restare in panchina e non giocare, ma per fortuna ci sono tante competizioni dove poter far ruotare la rosa".