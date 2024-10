Macheda: "Conosco McTominay da quando aveva 12 anni, che errore del Man United!"

Federico Macheda, ex attaccante del Manchester United, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A e, tra le altre cose, ha parlato anche del suo ex compagno di squadra Scott McTominay, nel frattempo trasferitosi al Napoli: "Lo conosco da quando aveva 12 anni. Il Manchester United ha sbagliato a lasciarlo andare via. E' cresciuto nelle giovanili ed è arrivato fino alla squadra squadra, è un grandissimo calciatore".