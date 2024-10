Macheda: “McTominay? Che acquisto del Napoli! Tuttofare, ha fatto bene a lasciare lo United”

vedi letture

Federico Macheda, giocatore dell’Asteras Tripolis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Federico Macheda, giocatore dell’Asteras Tripolis ed ex attaccante del Manchester United, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “McTominay lo conosco abbastanza. Ero quasi in prima squadra alo United mentre lui con giocava con gli under 16. All’epoca non aveva questa fisicità ma si vedeva che era un bravissimo ragazzo. Sono contento che si stia ambientando bene a Napoli e lo sta facendo rapidamente. Quando cambi campionato non è facile e l’approccio che ha avuto dimostra la sua voglia e capacità di accettare nuove sfide. E’ un calciatore tuttofare.

Bravo ad inserirsi in zona gol e ad aiutare in fase di non possesso. E’ un lavoratore vero e lo definirei un acquisto della Ma****a (ride). La presenza di Conte ha inciso molto. Quando un allenatore cosi ti vuole in squadra è difficile dire di no. Mi ha sorpreso che il Manchester se ne sia privato. Ai Red Devils ha sempre fatto bene nonostante le ultime annate complicate dello United. Senza dubbio ha azzeccato la scelta di andar via e venire a Napoli. La mia carriera? Il calcio è un gioco strano: dopo il mio ottimo avvio ho avuto dei problemi fisici che mi hanno frenato. Poi ho fatto qualche scelta frettolosamente.

Allo United avevo davanti a me grandi campioni ed ho sbagliato a preferire di giocare 6 mesi in prestito in giro piuttosto che restare allo United. La Premier è più veloce e fisica ma il calcio italiano sta riprendendo molta fiducia grazie soprattutto ai risultati ottenuti in Europa. C’è differenza economica tra i due movimenti calcistici e naturalmente come strutture stanno davanti a noi. Credo che per colmare il divario anche tra le qualità dei campionati bisognerebbe fare investimenti proprio in questo senso, sugli stadi ed in generale sulle strutture. Conte punta sempre giocatori fisicamente prestanti. Venendo dalla Premier sa che in quel campionato può trovare chi fa al caso suo, facendoli adattare al nostro calcio grazie al suo modo di plasmarli”.