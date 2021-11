Maddaloni: "Ho una mia idea sul futuro di Insigne al Napoli"

Massimiliano Maddaloni, tecnico del Siena, ha parlato a Tuttomercatoweb.com anche della serie A, a margine del premio La Briglia d'oro. "Vedo una lotta a tre per lo scudetto tra Milan, Napoli e Inter, mentre non credo che la Juve possa ripetere l'exploit di qualche anno fa. Pioli ha fatto un gran lavoro, il Napoli di Spalletti ha un'identità ben precisa mentre Inzaghi ha saputo gestire e motivare una squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Il caso Insigne? Ho una mia idea, cioè che alla fine firmerà col Napoli. Adesso c'è un gioco sottile in atto tra Insigne e De Laurentiis ma alla fine a mio parere prevarrà il fatto Insegne ha un forte sangue partenopeo".