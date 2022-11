Maddaloni: "Segnalai Kim a Giuntoli cinque anni fa. Ci siamo sentiti questa estate..."

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Maddaloni con cui abbiamo analizzato la lotta scudetto e la fuga del Napoli

Nel corso del TMW News è intervenuto Massimo Maddaloni con cui abbiamo analizzato la lotta scudetto e la fuga del Napoli. "E' la squadra più forte - ha detto l'allenatore, ex vice di Lippi in Cina - e lo ha dimostrato. Vincere in ogni caso aiuta a vincere, la condizione psico-fisica è eccezionale e la rosa è completa. Certo, sarà un campionato anomalo vista la sosta per i mondiali ma il Napoli in ogni durante la partita ha anche la caratteristica di poter cambiare il corso delle cose traendo forze e qualità dalla panchina".

Poi ha parlato di Kim, il difensore rivelazione che lui stesso conosce molto bene. "Cinque anni fa dopo averlo visto in una partita della Cina contro la Corea del Sud in Coppa d'Asia ne parlai subito a Giuntoli. Il ds e' un mio caro amico e gli dissi che avevo visto un crack, da prendere subito. In quel momento però non era possibile tesserarlo ma quando quest'estate mi è stato chiesto di confermare il giudizio, l'ho fatto. E il campionato sta dimostrando che Kim è anche un leader difensivo, è un trascinatore, ha concentrazione e cattiveria. E' veloce pur essendo possente. All'inizio tanti avevano dubbi su di lui, ma il ds Giuntoli si è preso le responsabilità dimostrando di essere uno dei miglior in Italia".