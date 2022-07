Maggio: “Scudetto? Si poteva vincere, ma la Champions è stata un grande traguardo”

L’ex difensore del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv:

L’ex difensore del Napoli, Christian Maggio, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Lo scudetto? Peccato, si poteva vincere, per quanto mi riguarda però guardo il bicchiere mezzo pieno perché il raggiungimento della Champions è stato un grande traguardo, mi auguro presto si vinca… Onestamente ci avevo fatto la bocca, ma nell’ultimo mese e mezzo qualcosa è venuto a mancare. Ci credevo, un po’ come ci credevamo noi nell’anno dei 91 punti”.