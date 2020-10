Magistrato Maresca: "A Torino teatrino da evitare. La sentenza finirà in favore del Napoli"

Il magistrato Catello Maresca, sostituto procuratore presso la Direzione distrettuale antimafia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli sul caso Juve-Napoli : “Juventus presente da sola in campo a Torino? E’ stato un teatrino da evitare, sceneggiate che non fanno bene a nessuno. E’ stato davvero un messaggio bruttissimo che non rispecchia i valori sani dello sport. Speriamo che facciano giocare la partita quando ci sarà anche Ronaldo in campo. Credo che la vicenda finirà con la sentenza a favore del Napoli, anche perché in caso contrario, ci sarebbe il ricorso alla giustizia ordinaria da parte del club azzurro che non accetterà mai una sconfitta a tavolino".